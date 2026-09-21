БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Они не виноваты: Мосгорсуд вынес решение по водителям фур, которых СБУ использовала втемную в операции «Паутина»

Они не виноваты: Мосгорсуд вынес решение по водителям фур, которых СБУ использовала втемную в операции «Паутина»

Но надеяться на компенсации освобожденные вряд ли могут Герман Галкин Фото: Global Look Press Материал комментируют: Константин Нациевский 16 сентября Мосгорсуд вынес важное решение, освободив четырех водителей фур, которых в прошлом году СБУ использовали втемную при атаке на российские военные аэродромы.

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