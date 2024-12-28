В преддверии наступающих праздников семьи, в которых родные защищают нашу страну в специальной военной операции, поздравили с 2025 годом.
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В преддверии наступающих праздников семьи, в которых родные защищают нашу страну в специальной военной операции, поздравили с 2025 годом.