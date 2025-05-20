В Казани продают редкий 38-летний автомобиль, привезенный из Англии

В Казани продают ВАЗ-2107 1987 года выпуска, который был привезен из Англии. Согласно опубликованному объявлению, от обычной советской версии «семерка» для англичан отличается расположением руля с правой стороны.
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