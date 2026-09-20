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Обученный в Британии дивизион ВСУ перебросили в Сумскую область

Обученный в Британии дивизион ВСУ перебросили в Сумскую область

Serg Glovny/Zuma/TASS Дивизион 47-й отдельной артиллерийской бригады (оабр) ВСУ, проходивший обучение в Британии, перебросили в Сумскую область.

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