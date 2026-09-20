Обученный в Британии дивизион ВСУ перебросили в Сумскую область

Serg Glovny/Zuma/TASS Дивизион 47-й отдельной артиллерийской бригады (оабр) ВСУ, проходивший обучение в Британии, перебросили в Сумскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Обвиняемый в расп...
- ЛЛ Атомная подлодка ...
- ВВ ЦБ порекомендовал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым