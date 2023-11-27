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Михаил Кравец: «Американцы, канадцы, финны, шведы более внимательно относятся к профессии, самим себе. В России хоккей развивался по-другому, мы свободные художники»

– Вы сами играли в Северной Америке. Это помогает работать с легионерами? – Это сто процентов помогает.

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