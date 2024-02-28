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В США признали способность России поддерживать ОПК, несмотря на санкции

В США признали способность России поддерживать ОПК, несмотря на санкции

Россия продемонстрировала свою способность восстанавливать оборонно-промышленный комплекс (ОПК), несмотря на введенные Западом ограничения, признала министр сухопутных войск США Кристин Уормут во время встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

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