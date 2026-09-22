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Газета.ру

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В Волгограде спасают ежа, которому дети вырезали глаз

В Волгограде спасают ежа, которому дети вырезали глаз

В Волгограде волонтеры организации «Птичий Остров» спасают ежа, с которым едва не расправились дети. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

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