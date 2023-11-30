Комбат батальона "Вега" Панфёров объяснил большой поток желающих служить на СВО

В последнее время на службу в зону специальной военной операции подаётся всё больше заявлений.Командир сформированного в Новосибирской области добровольческого батальона "Вега" Андрей Панфёров объяснил ажиотаж, который сейчас возник вокруг отправки на службу в зону специальной военной операции.
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