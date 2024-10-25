«Выборы решат, быть Грузии рабом Запада или мостом между центрами мира»

Учитывая объемы денежных средств, которые Запад вливал в последние годы в грузинскую оппозицию, нельзя исключать, что она попытается реализовать сценарий украинского майдана во время парламентских выборов 26 октября, заявил «Известиям» директор российско-грузинского центра имени Примакова Дмитрий Лордкипанидзе.