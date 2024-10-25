ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    из-за запрета Ирана на полеты=====Нет!! ... Из-за агрессии чёрного ПСА, под кликухой из Мифов ..... изгнанново ото вс...Шесть рейсов верн...
  • Виктор Ермишкин
    Парни, так держать марку ВВС РФ!Экипажи вертолето...
  • Виктор Ермишкин
    Козлы!Жестко стелет

«Выборы решат, быть Грузии рабом Запада или мостом между центрами мира»

«Выборы решат, быть Грузии рабом Запада или мостом между центрами мира»

Учитывая объемы денежных средств, которые Запад вливал в последние годы в грузинскую оппозицию, нельзя исключать, что она попытается реализовать сценарий украинского майдана во время парламентских выборов 26 октября, заявил «Известиям» директор российско-грузинского центра имени Примакова Дмитрий Лордкипанидзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх