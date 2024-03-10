«Не стоило лезть на Украину»: слова Байдена взрывают Сеть (ВИДЕО)

Штатам вообще не стоило лезть во все страны мира со своим обвислым. Но это же контроль и политических структур и денежных потоков. Как они еще могли столько лет поддерживать доллар с их ох....м гос. долгом. Теперь уже гордый Белый орел превратился в облезлого белоголового стервятника т.е. падальщика.

В

Воробей

США не имели, и не имеют, иного выхода, как делать то, что они делают! Просто потому, что их бизнес модель такова. Их благополучие было увязано на то, что доллар - резервная глобальная валюта потому, что это позволяло им жить не по средствам, экспортируя другим странам свою инфляцию. То есть, по сути, втихаря обворовывая другие народы. Чтобы это удавалось какое-то время проделывать США должны были всех запугивать, для чего нужно сильнейшее в мире вооружение и постоянные акты агрессии против других стран, чтобы все другие боялись поднять голос против "пахана".