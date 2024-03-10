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Русская весна

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«Не стоило лезть на Украину»: слова Байдена взрывают Сеть (ВИДЕО)

«Не стоило лезть на Украину»: слова Байдена взрывают Сеть (ВИДЕО)

Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что США «не стоило лезть на Украину».  В интервью телеканалу MSNBC он рассказал о своем общении с верхушкой военного руководства Израиля.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Штатам вообще не стоило лезть во все страны мира со своим обвислым. Но это же контроль и политических структур и денежных потоков. Как они еще могли столько лет поддерживать доллар с их ох....м гос. долгом. Теперь уже гордый Белый орел превратился в облезлого белоголового стервятника т.е. падальщика.
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1 д.
В
Воробей
США не имели, и не имеют, иного выхода, как делать то, что они делают! Просто потому, что их бизнес модель такова. Их благополучие было увязано на то, что доллар - резервная глобальная валюта потому, что это позволяло им жить не по средствам, экспортируя другим странам свою инфляцию. То есть, по сути, втихаря обворовывая  другие народы. Чтобы это удавалось какое-то время проделывать США должны были всех запугивать, для чего нужно сильнейшее в мире вооружение и постоянные акты агрессии  против других стран, чтобы все другие боялись поднять голос  против &quot;пахана&quot;.
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9 час.

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