✅ В Алуште работают четыре Центра содействия В администрации города сообщили, что центры расположены по адресам: • площадь Советская, 1 (в здании администрации); • ул.
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✅ В Алуште работают четыре Центра содействия В администрации города сообщили, что центры расположены по адресам: • площадь Советская, 1 (в здании администрации); • ул.