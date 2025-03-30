Военэксперт предупредил о минах с сюрпризом в Курской области

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли минировать детские игрушки в Курской области Вооруженные силы Украины могли оставить в Курской области так называемые мины с сюрпризом, предупредил военный эксперт Василий Дандыкин.
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