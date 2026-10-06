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Силы ПВО сбили 105 БПЛА на подлете к Москве с вечера 5 октября

Силы ПВО сбили 105 БПЛА на подлете к Москве с вечера 5 октября

Российские военные уничтожили 105 беспилотников на подлете к Москве, начиная с вечера понедельника, 5 октября.

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