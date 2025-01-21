БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    По словам полиции ни ножей, ни разбитого стекла в автомобиле, ни пьяных бабуинов, ни испуганной девушки, ни рассержен...ХРОНИКИ МИГРАНТСК...
  • Boleslav Buljanowskij
    А полиция и не будет работать. После Менделя, как переименовали в полицию, так произошла тут же чистка. Т.е. Ментов, ...ХРОНИКИ МИГРАНТСК...
  • Варлам Устрялов
    Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно...ХРОНИКИ МИГРАНТСК...

«Украинский доктор Менгеле»: медик из ВСУ месяц ставил опыты на похищенных под Курском детях

«Украинский доктор Менгеле»: медик из ВСУ месяц ставил опыты на похищенных под Курском детях

На границе Сумской и Курской областей появилось место, где украинский доктор Менгеле ставит опыты над людьми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх