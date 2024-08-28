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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стоимость концертов в России предложили ограничить после выступления SHAMAN

Стоимость концертов в России предложили ограничить после выступления SHAMAN

Средства, как считает автор инициативы, нужно направить на другие цели Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков после истории с госзакупкой концерта певца SHAMAN предложил ввести предельную стоимость в 1 млн рублей для таких мероприятий.

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