Невролог Акарачкова не нашла пользы глицина при хроническом стрессе, врач Алехина дала 3 доступных совета против стресса

Популярный отечественный лекарственный препарат «Глицин» (простейшая органическая алифатическая аминокислота C2H5NO2) имеет очень слабый эффект и в тяжелой стрессовой ситуации не поможет пациенту, заявила российский врач-невролог Елена Акарачкова.
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