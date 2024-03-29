Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за сбор данных для ГУР Минобороны Украины

Силовики задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), который собирал информацию о местах дислокации подразделений ВС России в зоне спецоперации и передавал ее в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии