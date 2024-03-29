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Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за сбор данных для ГУР Минобороны Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за сбор данных для ГУР Минобороны Украины

Силовики задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), который собирал информацию о местах дислокации подразделений ВС России в зоне спецоперации и передавал ее в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Комментарии
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ВК
Виктор Комягин
ФИО и фото надо выкладывать всех предателей...что бы народ знал своих &quot;героев&quot;....и в петушиную камеру, что бы опустили по полной...а потом можно и на допрос.....💩💩💩💩💩
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