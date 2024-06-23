Садыгов: Алла Пугачева сумеет избежать высоких налогов на дворец в Грязи

Владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов сделал предположение о том, что замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, скорее всего, не попадет под повышенные налоговые сборы, передает «Парламентская газета».