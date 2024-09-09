Минимум 48 человек погибли от взрыва после столкновения бензовоза с грузовиком

Бензовоз столкнулся лоб в лоб с другим грузовиком в Нигерии, в результате чего произошел взрыв, погибли как минимум 48 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям этой западноафриканской страны.
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