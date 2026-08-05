Скоро будем наблюдать создание «домашних полков» дроноводов – Сладков

В России могут создать подразделения дроноводов, работающих на удалёнке. Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».