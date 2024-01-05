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События 2023 года в изображениях от Европейского космического агентства

События 2023 года в изображениях от Европейского космического агентства

Ракета Ariane 6 во время испытаний / © ESA Астронавты испытывают лунную камеру для миссии «Артемида» во время геологической разведки / © ESA Множество геологических особенностей, включая ударный кратер Мэнли, видны на этом снимке Меркурия, сделанном миссией BepiColombo 19 июня 2023 года / © ESA  Температура поверхности суши 17 июля 2023 года / © ESA Центр управления полетами готов к запуску телескопа «Евклид» / © ESA Скопление галактик в созвездии Персей в объективе телескопа «Евклид» / © ESA В честь 20-летия миссии Mars Express специалисты ESA с помощью стереокамер высокого разрешения (HRSC) создали цветную карту Красной планеты / © ESA Инженеры провели акустические испытания аппарата Hera.

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