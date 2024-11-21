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Си Цзиньпин: Китай и Бразилия решили остановить войну на Украине через "Друзей мира"

Си Цзиньпин: Китай и Бразилия решили остановить войну на Украине через "Друзей мира"

Лидеры стран решили привлечь на свою сторону всех, кто выступает за политическое урегулирование конфликтаПуть к миру на Украине лежит через объединение лидеров стран, выступающих за политическое урегулирование кризиса, заявил  председатель КНР Си Цзиньпин во время брифинга по итогам диалога с главой Базилии Лулой да Силвой, - сообщает РИА Новости.

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