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«Лейкерс» заинтересованы в Кэме Реддише. «Никс» хотят за него защищенный пик 1-го раунда

«Лейкерс» по-прежнему заинтересованы в приобретении форварда «Нью-Йорка» Кэма Реддиша, сообщает The Los Angeles Times.

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