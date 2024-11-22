Защитник "Каролины" Орлов пожелал Овечкину быстро залечить перелом ноги

Защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнс" Дмитрий Орлов в интервью "Известиям" заявил, что пожелал Александру Овечкину как можно быстрее вернуться на лед после перелома ноги.
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