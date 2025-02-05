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Петербургский дневник

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Петербургские ученые создали компактный усилитель мощности для систем связи пятого поколения

Петербургские ученые создали компактный усилитель мощности для систем связи пятого поколения

Устройство обладает уникальной особенностью Ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета разработали прототип отечественного усилителя мощности, который может быть использован самостоятельно или в сочетании с существующими архитектурами для расширения динамического диапазона.

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