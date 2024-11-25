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Артем Дзюба: «Генич что-то про псину вякает – это смешно, потом Слуцкого умоляет помирить его со мной. Что-то мужское пропало у комментаторов – в лицо никто ничего не может сказать»

Футболист ранее заявил, что в эфире в паре с комментатором для оценки игровых моментов должен присутствовать эксперт, ранее профессионально занимавшийся футболом.

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