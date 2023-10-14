Пострадавших в наводнении уссурийцев из ПВР переселят в бывшее общежитие пединститута

Оставшихся без жилья из-за наводнения уссурийцев временно расселят в бывшее общежитие пединститута. Администрацией Уссурийского городского округа уже заключён договор безвозмездного пользования с Министерством просвещения сроком на 1 год.
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