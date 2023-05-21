Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Калифорнии

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о регистрации подземных толчков магнитудой 5,6 у побережья Северной Калифорнии.
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