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Аналитик Зиновкина: мошеннические схемы через YouTube направлены на пользователей в возрасте 25-35 лет

Аналитик Зиновкина: мошеннические схемы через YouTube направлены на пользователей в возрасте 25-35 лет

Мошенники стали красть деньги и личные данные с помощью YouTube. В первую очередь схемы направлены на основную аудиторию видеохостинга, пользователей 25–35 лет, сообщила «Известиям» руководитель направления аналитических исследований в Positive Technologies Ирина Зиновкина.

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