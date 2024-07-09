Аналитик Зиновкина: мошеннические схемы через YouTube направлены на пользователей в возрасте 25-35 лет

Мошенники стали красть деньги и личные данные с помощью YouTube. В первую очередь схемы направлены на основную аудиторию видеохостинга, пользователей 25–35 лет, сообщила «Известиям» руководитель направления аналитических исследований в Positive Technologies Ирина Зиновкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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