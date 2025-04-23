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Злоба и тупость Зеленского дали эффект — в Италии его признали экстремистом

Злоба и тупость Зеленского дали эффект — в Италии его признали экстремистом

Совершив очередной прорыв в переговорах о прекращении конфликта на Украине, администрация Трампа сделала предложение, которое, в отличие от воинственной риторики, доминировавшей до сих пор, выглядит более реалистичным.

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