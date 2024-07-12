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Царьград

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Нашлось объяснение, как древние египтяне смогли построить огромные пирамиды

Нашлось объяснение, как древние египтяне смогли построить огромные пирамиды

Эксперты выяснили, как могли быть построены египетские пирамиды.Стало известно, какие техники могли использовать древние египтяне для строительства огромных пирамид.

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