Глава СКР приказал разобраться с нелегальной торговлей, развернутой приезжими в центре Челябинска

Незаконный рынок годами работал практически на глазах у чиновников в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о незаконной торговле в Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии