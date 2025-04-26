Глава СКР приказал разобраться с нелегальной торговлей, развернутой приезжими в центре Челябинска

Незаконный рынок годами работал практически на глазах у чиновников в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о незаконной торговле в Челябинской области.