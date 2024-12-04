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Защитник «Манчестер Юнайтед» Мазрауи отказался участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем с «Эвертоном»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Марокко Нуссаир Мазрауи отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) перед матчем против «Эвертона» (4:0) в 13-м туре АПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

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