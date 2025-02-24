Но это только начало Рэпер из Якутии Егор Слепцов, выступающий под творческим псевдонимом YA3, отменил концерт в Казани, потому что у него нет загранпаспорта.
Знакомитесь. Извращение года. Якутский репер
Комментарии
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ВераВерная
Ну если автор не может правильно написать заголовок статьи - "знакомИтесь" вместо "знакомьтесь", что вы от рэпера хотите?
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Ну что сказать просто это трэпер!
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8 час.
kayalex
А чем автор - блохер отличается от репера? И тот и другой не работают.
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6 час.
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