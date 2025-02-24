Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Знакомитесь. Извращение года. Якутский репер

Знакомитесь. Извращение года. Якутский репер

Но это только начало  Рэпер из Якутии Егор Слепцов, выступающий под творческим псевдонимом YA3, отменил концерт в Казани, потому что у него нет загранпаспорта.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну если автор не может правильно написать заголовок статьи - &quot;знакомИтесь&quot; вместо  &quot;знакомьтесь&quot;, что вы от рэпера хотите?
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Ну что сказать просто это трэпер!
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8 час.
kayalex
А чем автор - блохер отличается от репера? И тот и другой не работают.
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6 час.
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