В Россельхозбанке предупредили, что ждет российскую экономику

Одной из основных тенденций российской экономики в 2024 году является продолжение активного роста активов банковской системы, обусловленное увеличением ВВП, доходов населения, а также восстановлением динамики экспортных доходов после спада в IV квартале 2023 года.
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