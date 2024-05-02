Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Очередная законотворческая дурь. Все- таки нельзя, чтобы законы писал русский! Потому, что благие побуждения, написан...Россияне высказал...
  • 1941-1945
    Автор наслушался Сарафанного радио Несёт ЧУШЬРоссиянам назвали...
  • Боцман
    Гнать их в шею, из России, всю диаспору.Киргизия объявила...

В Россельхозбанке предупредили, что ждет российскую экономику

Одной из основных тенденций российской экономики в 2024 году является продолжение активного роста активов банковской системы, обусловленное увеличением ВВП, доходов населения, а также восстановлением динамики экспортных доходов после спада в IV квартале 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх