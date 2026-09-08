Масштабные похороны генерала Ратко Младича всполошили клерков Евросоюза

Бывший командующий армией Республики Сербской скончался 27 августа в тюремной больнице в Гааге. Тело генерала доставили в Сербию правительственным самолётом, гроб сопровождал министр юстиции Ненад Вуич, а в самом Белграде гроб из самолёта выносили сербские военнослужащие из почётного караула, который также встречал национального героя.
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