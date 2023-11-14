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Даниил Самсонов: «Незадолго до сезона случилось повреждение – проблема с левым коленом. Сейчас есть дискомфорт, который ограничивает мне прыжки»

Фигурист выступил на этапе Гран-при России в Казани, где занял шестое место. – Чем занимался с момента твоих последних соревнований? – В апреле я выступал на турнире на призы президента московской федерации фигурного катания.

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