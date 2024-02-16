На замену полувековым бронетранспортерам пришли новые бронемашины AMPV

Первый серийный бронетранспортер M1283 перед передачей заказчику, август 2020 г. Фото BAE SystemsВ начале прошлого десятилетия Пентагон предпринял очередную попытку обновления парка боевых бронированных машин сухопутных войск.
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