В Кемерове объявлен режим «черного неба»

Ведомство призывает городские предприятия принять меры по сокращению выбросов в атмосферу.В Кемерове неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе, сохранятся дольше, чем предполагалось.
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