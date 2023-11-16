Очередной бастион Apple падёт из-за давления Евросоюза. Компания внедрит стандарт RCS в iOS, хотя не хотела этого делать

Компании Apple приходится менять множество своих привычных продуктов из-за новых законов Евросоюза. Мы уже получили USB-C в iPhone, в следующем году Apple даст возможность устанавливать ПО не только из App Store, а теперь сообщается, что компания заодно примет стандарт RCS.
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