Юлия Пересильд: от ночёвок на вокзале и тайного романа с Учителем до полёта в космос

Путь Юлии Пересильд — готовый сценарий для драматического фильма. Прежде чем стать первой в мире актрисой, сыгравшей в реальном космосе, и одной из главных звёзд российского кино, она прошла через гибель отца, подростковую нищету и ночёвки на московском вокзале.