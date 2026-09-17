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Юлия Пересильд: от ночёвок на вокзале и тайного романа с Учителем до полёта в космос

Юлия Пересильд: от ночёвок на вокзале и тайного романа с Учителем до полёта в космос

Путь Юлии Пересильд — готовый сценарий для драматического фильма. Прежде чем стать первой в мире актрисой, сыгравшей в реальном космосе, и одной из главных звёзд российского кино, она прошла через гибель отца, подростковую нищету и ночёвки на московском вокзале.

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