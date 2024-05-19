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Российские войска создают санитарную зону в Харьковской области

Российские войска создают санитарную зону в Харьковской области

Российские войска создают санитарную зону в Харьковской области Ольга ВайленкоТретьи сутки подряд Вооружённые силы Украины (ВСУ) атакуют Крым и российские регионы при поддержке натовских самолётов дальнего обнаружения и беспилотников Global Hawk.

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