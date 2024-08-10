Российский корреспондент оценил обстановку в Курской области. Дорогу до Суджи он назвал смертельно опасной

Корреспондент «Коммерсанта» Черных отправился в приграничье Курской области Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных, приехавший в Курскую область, рассказал об обстановке в приграничном городе Суджа.
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