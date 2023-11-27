Бастрыкин заинтересовался жалобой о нарушении прав от пермской многодетной семьи

Более 230 многодетных семей не могут получить земельные участки.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль жалобу о нарушении прав многодетных семей в Добрянском округе Пермского края.
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