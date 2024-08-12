Театральный фестиваль «СПЕЦИФИК» завершился в Нижнем Новгороде

Фестиваль site-specific спектаклей «СПЕЦИФИК» (18+) завершился в Нижнем Новгороде. Постановки можно было увидеть в знаковых и неожиданных локациях города — от исторических особняков и набережных до депо «Красного Сормова» и колеса обозрения.
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