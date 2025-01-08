Премьер Гренландии Муте Эгеде в среду встретится с королем Дании Фредериком X после требований избранного президента США Дональда Трампа уступить остр...

Премьер Гренландии Муте Эгеде в среду встретится с королем Дании Фредериком X после требований избранного президента США Дональда Трампа уступить остров США, передает агентство Reuters со ссылкой на датский королевский дом.
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