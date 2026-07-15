Neowin: более 10 лет в Windows скрывалась уязвимость в Secure Boot

Microsoft выпустила исправление для давней уязвимости в механизме безопасной загрузки Secure Boot, которая сохранялась более десяти лет и потенциально позволяла обходить защиту Windows с использованием устаревших загрузчиков.
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