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Газета.ру

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Neowin: более 10 лет в Windows скрывалась уязвимость в Secure Boot

Neowin: более 10 лет в Windows скрывалась уязвимость в Secure Boot

Microsoft выпустила исправление для давней уязвимости в механизме безопасной загрузки Secure Boot, которая сохранялась более десяти лет и потенциально позволяла обходить защиту Windows с использованием устаревших загрузчиков.

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