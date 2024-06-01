Путин: воспитание детей и семейные ценности находятся в приоритете у государства

Президент России Владимир Путин, обращаясь с поздравлениями к участникам и гостям мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, заявил, что вопросам, связанным с воспитанием детей и поддержкой семейных ценностей в России уделяется приоритетное внимание, следует из опубликованной на сайте Кремля телеграммы.