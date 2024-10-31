Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Тупая нерусь - рваное Сомбреро, конечно не могло удержаться, что бы не прибежать срочно потяффкать с тупенькой мордой...Новый образ Покло...
  • Sobering
    Косой ты наш неуч, почитай книги средневековых авторов о славянских племенах, которые Пётр первый привёз и заставил п...Новый образ Покло...
  • Ирина Мва
    молодец тетка...отрывается на оставшиеся 2 понедельника круто..мстит  муженьку за измены и стебается над всеми его па...Караченцев просто...

Да какой он Александр Невский? Просто Курицын – сын

Да какой он Александр Невский? Просто Курицын – сын

Русский Колоколъ Почему плохой актер и хороший трепач приватизировал имя русского святого благоверного князя? Алексей НИКИТИН Сегодня в поисках иллюстрации по запросу «Александр Невский» листал фотобазу и постоянно натыкался на это холеное раскормленное лицо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Как был драной курицей так им и остался. Сам пидор и фильмы говно.
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх