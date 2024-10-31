Да какой он Александр Невский? Просто Курицын – сын

Русский Колоколъ Почему плохой актер и хороший трепач приватизировал имя русского святого благоверного князя? Алексей НИКИТИН Сегодня в поисках иллюстрации по запросу «Александр Невский» листал фотобазу и постоянно натыкался на это холеное раскормленное лицо.
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