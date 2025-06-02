Никанор Чокинэ, обвиняемый в смертельном наезде на ребёнка, вновь избран мэром в Болдурештах

Никанор Чокинэ, обвиняемый в том, что он сбил насмерть ребёнка и скрылся с места происшествия, был вновь избран мэром коммуны Болдурешты Ниспоренского района, набрав наибольшее количество голосов (50,53%) во втором туре местных выборов.
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